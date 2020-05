Il s’agit d’un cas répertorié dans la région de Ziguinchor et de huit venant de la région de Sédhiou.

A ce jour, sept patients sont encore sous traitement. Il s’agit du cas communautaire de Ziguinchor et les six restants de Sédhiou. Selon un membre du comité régional de gestion de la pandémie, aucun cas grave d’est à signaler à ce jour et mieux tous les malades se portent mieux.

Xibaaru

