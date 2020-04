Le cas positif enregistré à Nioro a amené les autorités territoriales à prendre certaines mesures pour stopper le virus. Ainsi, les localités concernées seront confinées dans les prochaines heures.

« D’abord, on va confiner tout le village de Thiékène et des prélèvements seront effectués régulièrement. On va confiner le village de Darou Salam là où le malade vendait ses légumes… Les forces de défense et de sécurité vont appuyer pour mettre à exécution l’arrêté du préfet qui interdit la circulation de commune à commune et enfin nous allons dans une certaine mesure confiner tout le département de Nioro en contrôlant les points de passage non officiels surtout du côté de la frontière… », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter : « Nous avons décidé d’envoyer deux cars, entre temps la gendarmerie dispose des listes des cas contacts. Elle va rassembler toutes ces personnes concernées, les réunir quelque part, et ces deux cars là vont les prendre pour les acheminer au niveau de l’hôtel le Paris de Kaolack. Tous ces points contacts seront confinés au niveau de cet hôtel. Et Le malade lui, va être acheminé à Dakar au niveau de la structure de santé « Dalal Jamm » où il sera suivi… »

