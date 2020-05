Face à la propagation du covid-19 dans la région de Sedhiou, le ministre conseil, secrétaire exécutif de la sécurité alimentaire, par ailleurs, fondateur du mouvement Actions sociale a répondu à la préoccupation majeure des autorités sanitaires de la région en cette période où l’hôpital de Sedhiou est dépassé.

Les dons sont composés de matériel de lutte contre la propagation du Covid-19 et la prise en charge des malades dont 39 lits, 39 600 masques, 20 000 paires de gang, 1 800 Visières, 17 fauteuils roulants, 230 blouses et d’autres matériels dans le cadre des premiers soins.

Selon Mouhamed Bouyé Kouyaté, un des membres du MAS, « le ministre jean Pierre Senghor est un homme politique qui a toujours accompagné la population de la région de Sedhiou en particulier et du Sénégal en général. Il est un homme de développement. Aujourd’hui, la région de Sedhiou à besoin des gens comme Jean pierre Senghor qui, à travers son mouvement action sociale a posé beaucoup d’actes en faveur des populations. Cette fois-ci encore, ce don de matériels médicaux est venu a point nommé. Au moment où l’hôpital de Sédhiou est dépassé par les patients du covid-19, au point de transférer d’autres patients à Ziguinchor et à Kolda. Ce matériel venu de la Finlande, est acquis grâce à Es-Sow, un artiste natif de la région et réside dans ce pays. Nous le remercions infiniment».

Depuis sa création, le mouvement M.A.S, du ministre, secrétaire exécutif de la sécurité alimentaire se distingue, dans la région de Sedhiou, par ses actions sociales envers les populations. C’est pourquoi, il a été accueilli en digne fils de la Casamance par les populations.

