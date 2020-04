Le virus continue sa petite promenade dans l’agglomération de Touba et de Mbacké. Pour la journée du 23 avril 2020, 8 personnes ont été testées positives au coronavirus. Il s’agit de 5 cas communautaires et de 2 contacts suivis pour Touba et d’un cas communautaire pour Mbacké.

Présentement, 31 personnes séjournent au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Le marché Ocass a été fermé comme convenu, tout comme les marchés des quartiers périphériques de Mbacké d’où provient l’essentiel des cas enregistrés pour le compte de la commune.