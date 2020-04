Parmi les 30 cas déclarés positifs ce mercredi par le directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action Sociale, la région de Ziguinchor en compte un. Et ce n’est pas un des moindres, puisqu’il s’agit de l’européen de 73 ans, premier cas déclaré dans le département d’Oussouye et troisième dans la région. Il est testé positif et s’en est retourné dans le centre de traitement de Ziguinchor.

Quelques jours après sa sortie, il continuait à tousser. C’est ainsi qu’il lui a été demandé de s’auto confiner et un prélèvement a été fait. Résultat : positif.

Il vivait seul à la baie de Boucotte-Diembéring, mais avait une femme de ménage qui venait souvent. Cette bonne dame est présentement en isolement pour une observation…





www.dakaractu.com