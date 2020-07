Avec plus de 130 cas positifs et 5 décès, Ziguinchor a du mal à se défaire du nouveau coronavirus. Les autorités médicales parlent d’une situation préoccupante.

« Dans la région, la situation est assez préoccupante parce que de jour en jour, on reçoit des cas et nos capacités d’accueil ne sont pas aussi importantes qu’au niveau national; et donc plus nous investiguons, plus on voit des cas. Mais nous nous adoptons pratiquement à toute les formes de stratégie de prise en charge. Ainsi aujourd’hui, nous sommes à 136 cas du début de l’épidémie jusqu’à nos jours et en termes d’hospitalisation, les malades qui sont au lit sont au nombre de 52 et il y a 5 décès, deux décès en hospitalisation et 3 qui étaient en post-mortem ».

La surcharge des sites de traitement, la non maîtrise de la transmission communautaire et le manque d’oxygène sont entre autres difficultés auxquelles fait face le personnel soignant.

« Il faut préciser qu’il y a une nette amélioration par rapport au début mais les besoins sont encore là dont un besoin prioritaire à savoir l’oxygène en continue pour les patients hospitalisés. Certes l’oxygène est là, mais si nous avons beaucoup de patients avec un état grave, il nous sera difficile de les prendre en charge », a fait savoir Ansoumana Diatta, responsable de la prise en charge des malades atteints de covid-19 sur IRadio. C’était lors d’une cérémonie de réception de lot de matériels.