Le club lombard s’est associé avec Roc Nation, l’agence du rappeur américain Jay-Z, pour organiser un concert caritatif, dimanche soir, afin d’aider ceux qui luttent contre la pandémie de coronavirus.

Un concert virtuel

Alors que la Lombardie est gravement touchée par la pandémie de coronavirus en Italie, l’AC Milan a décidé de lever des fonds pour venir en aide à tous les travailleurs qui ont été en première ligne depuis le mois de février, annonce L’Equipe visité par Senego. Le club rossoneri s’est ainsi associé à Roc Nation, l’agence du rappeur Jay-Z, pour organiser un concert dimanche soir, à 21 heures, heure française.

Des messages de Thierry Henry et Kaka sont aussi prévus

Diffusé sur les réseaux sociaux de l’AC Milan, le direct sera dirigé par DJ Khaled et accueillera différents artistes, comme Alicia Keys, Kelly Rowland ou les Jonas Brothers. Des personnalités sportives comme Kaka, qui a joué pour l’AC Milan (2003 à 2009 et 2013-2014), Thierry Henry ou le basketteur NBA Danilo Gallinari feront des apparitions pour de courts messages.

Les fonds récoltés sur cette page bénéficieront à deux organisations caritatives, Direct Relief et Fondazione Milan.

