À l’heure où la majorité des stars du ballon rond témoignent publiquement de leur générosité en multipliant les dons, il ne faudra pas compter sur Emmanuel Adebayor pour rejoindre cet élan. Dans un live Facebook, le Togolais assume clairement ce choix.

« Je fais toujours les choses selon les désirs de mon cœur et non selon les dires des autres, revendique l'avant-centre du Club Olimpia, au Paraguay. Je suis désolé que les gens me comparent à Samuel Eto'o et Didier Drogba en me demandant pourquoi je n'ai pas de fondation ou pourquoi je ne fais pas de dons, comme si j'étais celui qui avait amené le coronavirus au Togo. Je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis moi, Sheyi Emmanuel Adebayor. Un petit conseil, les gars, concernant les dons, je n'en ferai pas. Tout est clair et très simple. Merci et bonne journée,

wiwsport.com

wiwsport

