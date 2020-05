A cause du coronavirus, on assiste à une prolifération des masques. D’ailleurs, le port de masque est devenu obligatoire dans certains lieux. Mais après avoir utilisé le masque, qu’est ce qu’on en fait ? Pour plusieurs, ils sont jetés dans les poubelles, voire même dans les rues. Mais selon Aliou Sané, ancien député non moins environnementaliste et géographe, la gestion des déchets sanitaires tels que les masques ne se fait pas comme celle des déchets ordinaires. Pour lui, ceci pourrait même faire survenir d’autres maladies.

Article publié par Sanslimites

L’article Covid-19 : alerte sur un autre danger qui guette les Sénégalais (vidéo) est apparu en premier sur Snap221.info.