Au moment où tout le monde reconnaît le travail remarquable du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, dans la lutte contre la Covid-19, le Député Moustapha CISSE LO le taxe de nullard, pour des raisons simplement politiques, lors d’un débat télévisé, suite à l’adresse du chef de l’Etat Macky SALL à la nation, ce lundi 29 juin 2020. Naturellement, de tels propos on ne peut plus choquants, ne peuvent laisser différent Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

Depuis, le début de cette pandémie, rappelle-t-il, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR dont le leadership par rapport à la gestion de cette crise sanitaire, est reconnu par l’ensemble des forces vives de la nation, ne cesse de se sacrifier pour le bonheur des populations. Comment un Député peut-il se singulariser à ce point ? s’interroge le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), si l’on sait que le chef de l’Etat Macky SALL, l’Assemblée Nationale, entre autres, ont clairement manifesté leur satisfecit au Ministre Abdoulaye DIOUF SARR pour les énormes efforts et sacrifices qu’il déploie pour la victoire du Sénégal face à la Covid-19.

Pour toutes ces raisons, Ansoumana DIONE invite l’Honorable Député Moustapha CISSE LO à bien vouloir accepter le mérite du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, déjà reconnu et chanté sur toute l’étendue du territoire national. Ensemble, précise Ansoumana DIONE, nous vaincrons cette terrible maladie à Coronavirus. N’est-ce pas CISSE LO ?

Dakar, le 30 juin 2020,

Ansoumana DIONE, Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

Xibaaru

L’article Covid-19 : Ansoumana Dione recadre Cissé Lô est apparu en premier sur Snap221.info.