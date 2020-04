Le coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck a « épinglé » deux appels d’offres émanant de Directions du ministère du développement Communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, et qu’il juge « discriminatoires ».

Il s’agit d’un marché passé par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire dirigé par Jean Pierre Senghor avec un critère relatif à « la sélection de prestataires disposant d’un parc opérationnel d’au moins cinquante (50) camions de transport de marchandises ».

Cet appel d’offres dans le cadre de la commande en procédure d’urgence lutte contre le Covid-19, selon Birahime Seck « est non seulement discriminatoire, mais il favorise la surfacturation, la collusion et une capture des fonds pour le transport de marchandises par un groupe de transporteurs.

Il peut engendrer des rétro commissions ».

L’autre appel d’offres est relatif aux travaux de construction de 30 centrales solaires en lot unique au profit de 7 régions. Pour Mr Seck, ce marché est aussi discriminatoire puisqu’il favorise « le monopole de la compétitivité des offres et il accentue la dépendance technologique »