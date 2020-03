View this post on Instagram

Pour lutter contre la propagation du Covid 19, j'ai décidé, à travers ma Fondation, d'apporter ma modeste contribution au Comité de Riposte du Ministère de la Santé et de l'action Sociale. Ce don est constitué d'équipements de protection destinés aux personnels soignants souvent exposés à la maladie mais aussi des produits de prévention composés d'antiseptiques et des solutions hydroalcoolysées. Le Covid 19 est une maladie sérieuse ayons une attitude responsable en respectant les prescriptions des autorités sanitaires. Ensemble boutons hors du Sénégal le Corona virus. #gorguidiengfodation#GDF🇸🇳