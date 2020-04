La situation de la pandémie au Royaume chérifien connait entre lundi et ce jour un nouveau bilan. Quarante quatre patients ont été déclarés guéris et un cas de décès a aussi été recensé, ce entre lundi 16 heures et ce matin à 10 heures. Depuis le début de l’épidémie, le Maroc a enregistré 739 patients guéris avec un total de 163 décès. Djibril Boye, AfroActu.com