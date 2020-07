Moins de tests de réalisés qu’hier mercredi, mais plus de cas détectés ce jeudi 23 juillet. Présentant le point du jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, par ailleurs directeur de la Prévention, a déclaré que sur 1170 tests réalisés, 145 sont revenus positifs.

Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 12,39%, selon le Docteur Mamadou Ndiaye.

Les tests positifs sont répartis entre 119 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 26 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient de Mbao (4), Keur Massar (3), Guédiawaye (2), Mbour (2), Pikine (2), Touba (2), Bignona (1), Kanel (1), Kaolack (1), Kédougou (1), Mbacké (1), Dakar Plateau, Hlm Grand Médine (1), Ndiakhirate (1), Yeumbeul (1), Tivaouane (1) et Ziguinchor (1).

47 cas graves admis en réa, 62 patients guéris

Le Directeur de la Prévention de signaler que 47 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays. Une hausse considérable est ainsi notée.

Aussi, a-t-il fait savoir qu’un (1) décès lié la Covid-19 a été enregistré, hier mercredi 22 juillet dans une structure hospitalière.

Docteur Mamadou Ndiaye a également indiqué que 62 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Il soutient tout de même que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.

Par ailleurs, le communiqué numéro 144 du jour a indiqué que 9266 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 6170 guéris, 178 décédés, 1 évacué et encore 2917 patients sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a renouvelé, ainsi, à la population son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Dr Ndiaye d’insister fortement sur les mesures barrières notamment le port du masque surtout en cette période de la Tabaski, la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux publics ou de rassemblement ainsi que le lavage fréquent des mains.

