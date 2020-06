L’Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l’Action sociale, les résultats virologiques de ce jour. Selon le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, sur 1009 tests effectués, 105 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,4%. Il s’agit de 84 cas contacts suivis et de 21 cas communautaires dont 5 à Rufisque, 2 à Mbao, 2 à Fatick, 1 à Médina, Guédiawaye, Mbour, Pikine, Patte d’oie, Keur Massar, Saint Louis, Liberté 6, Ouakam, Cambérène, Yarakh et Mamelles.

62 patients sont déclarés guéris. Vingt six (26) cas graves sont actuellement pris en charge dans les service de réanimation.

O4 nouveaux décès ont été notés.

L’Etat des patients hospitalisés est stable.

Au total, depuis l’introduction de la maladie dans le pays, le Sénégal compte 6459 cas déclarés positifs dont 4255 guéris, 102 décédés, et 2101 sous-traitement.

A.K. Coulibaly – Senegal7