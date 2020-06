Le Sénégal a atteint son pic endémique. La confidence est faite, hier, par le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, à Macky Sall, lors de la réunion du conseil des ministres.En clair le nombre de nouveaux cas positifs et de décès commence à se stabiliser au lieu de continuer sur une trajectoire ascendante nette.Dans un document transmis par le chef de l’État et consulté par nos confrères de L’Observateur, Abdoulaye Diouf Sarr soutient que les courbes des cas positifs et des guérisons ont la même allure.Elles représentent, en effet, les courbes les plus importants depuis le début de la pandémie.

Article publié par Sanslimites

L’article Covid-19 au Sénégal : Le pic épidémique atteint est apparu en premier sur Snap221.info.