Trois mois après l’état d’urgence, le président a voulu entretenir les sénégalais de ce bilan de parcours. Il tiendra ainsi à remercier la nation entière tous segments confondus.

Toutefois, le président a tenu à rendre un vibrant hommage au corps médical, paramédical et à renouveler son appui aux vaillantes forces de sécurité.

“La maladie est toujours là et la lutte continue” prévient le chef de l’État.

Ainsi, il appellera les élus locaux, les guides religieux et toutes les autres sensibilités à continuer la sensibilisation notamment dans les cadres communautaires.

Encore une fois, il invitera à ne pas stigmatiser les malades car, cela participe à ajouter de la souffrance à la souffrance…





www.dakaractu.com