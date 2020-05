Le coronavirus s’est déclaré au Sénégal le 2 mars 2020.Et le 31 mars, le virus a commencé à tuer comme il l’aurait déjà fait partout où il est passé. A ce jour, les statistiques du ministère de la Santé et de l’Action Sociale font état de 10 sénégalais morts du coronavirus. Mais les investigations menées par Sénégal7 prouvent le contraire.

Le Covid-19 élevé au rang de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé n’a du tout épargné le Sénégal. En raison des facteurs sociologiques ou autres, nombre de nos compatriotes ne croyaient pas à l’existence réelle de cette maladie .D’ailleurs certains croyaient durs comme fer que nous avions un système immunitaire plus fort que ceux des blancs ,que le virus ne résisterait pas au-delà de 26°.Mais cette bonne conscience que se donnaient nos compatriotes ne sera que de courte durée. Même si l’on parle de d’hécatombe causé par ce virus-tueur, il reste que le Sénégal par le biais de la tutelle aurait enregistré 10 morts. Et si le professeur Didier Raoul s’offusque des chiffres gonflés sur le nombre de morts en occident, il reste clair qu’au Sénégal, les autorités ont trébuché sur le nombre de morts du coronavirus sous nos cieux. Dame Khouma, fils de Khady Khouma, la 9e personne décédée dimanche par le Covid-19, est formel. Pour lui, il y a beaucoup de non-dits qui entourent la mort de sa mère. Ainsi, en déduit-il que sa mère n’est pas morte de coronavirus. Un cas similaire a eu lieu dans la ciré religieuse de Touba.Il en est de même des Sénégalais de la diaspora qui sont morts ou non du covid-19 et qui continue de faire couler beaucoup d’eau et de salive. En tous les cas, les autorités ne savent réellement pas le nombre de Sénégalais qui sont morts du Coronavirus aussi bien dans le pays qu’à l’étranger !

Assane SEYE-Senegal7