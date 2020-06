Le maire de la Médina a profité de la distribution des kits alimentaires aux familles impactées par la Covid-19 pour lancer un message aux acteurs politiques. Bamba Fall demande ainsi à la classe politique d’accompagner l’État dans son élan de lutte contre le coronavirus.

« Nous avons pris les dispositions au niveau des écoles. C’est le moment de taire les activités politiques, soulager l’État parce que le virus prend de l’ampleur et une allure infernale. La Médina fait partie des cinq communes les plus touchées par la pandémie de la Covid-19. À partir de notre plan d’action, nous avons remarqué que le coronavirus a un peu reculé, mais nous continuons à nous battre pour couper la chaine de contamination. Nous avons accompagné les Asc et les relais communautaires », a lancé le premier magistrat de la commune de la Médina, Bamba Fall.