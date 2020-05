Le geste de solidarité de Samuel Eto’o à l’endroit des footballeurs de son pays, n’a pas visiblement pas eu l’effet escompté.

La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) a entamé depuis mardi 5 mai 2020, la distribution des dons reçus de Samuel Eto’o pour alléger les peines des jeunes joueurs camerounais. La star camerounaise avait en effet fait des dons aux joueurs évoluant dans les championnats professionnels et amateurs afin de les aider à surmonter cette période de crise sanitaire liée au coronavirus.

Si le geste du « Pichichi » est salué par certains acteurs du ballon rond, il suscite par contre l’indignation chez les présidents de clubs. Pour eux l’’appui apporté aux joueurs et encadreurs d’un championnat supposé professionnel est méprisant.

« Eto’o a joué au football et sait de quoi ont besoin des joueurs. Les joueurs n’ont pas besoin du riz en cette période. La Fécafoot aurait dû conseiller ceux qui sont autour de Samuel Eto’o pour qu’il puisse aussi soutenir financièrement les joueurs », a déclaré Achille Biakan, manager général de Cask FC de Bafoussam dans une interview accordée à giga-foot.com relayé par BENIN WEB TV.

Pour ce patron de club, l’appui apporté aux joueurs et encadreurs d’un championnat supposé professionnel est méprisant. Pire, c’est un aveu d’échec des dirigeants de la Fécafoot. A l’en croire, les joueurs ont besoin d’équipements sportifs pour exercer leur art et non des kilos de riz qui finiront en deux temps trois mouvements.

« Que Samuel Eto’o comprenne que si on venait à reprendre le championnat, les joueurs auraient besoin des équipements. D’autres ont besoin d’argent parce que la plupart des clubs ne respectent plus leurs engagements envers les joueurs. On n’aide pas un joueur avec deux ou trois kilos de riz. C’est plutôt de l’insulte envers les footballeurs », a-t-il lâché visiblement très mécontent.

Avec de tels remerciements, Samuel Eto’o hésitera sûrement avant de faire un geste louable à l’endroit de ses compatriotes.

Xibaaru

L’article Covid-19 Cameroun : Eto’o offre du riz aux joueurs…ça fait scandale est apparu en premier sur Snap221.info.