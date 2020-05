Ils ne sont pas des joueurs chômeurs. Ce sont des footballeurs professionnels qui évoluent dans le championnat local sénégalais. Plusieurs jeunes vivent actuellement des moments difficiles à cause du covi-19 et des salaires impayés par certains clubs.

Le sujet n’est pas nouveau car des joueurs de football impayés pendant des mois cela existe depuis longtemps dans ce championnat sénégalais. Depuis le début de la pandémie, beaucoup de joueurs locaux souffrent en silence.

Certains ont même peur d’exprimer leur calvaire parce qu’ils risquent de ne plus jouer dans leurs clubs respectifs. À titre indicatif, il faut savoir qu’en temps normal plusieurs clubs sénégalais ne payent pas à temps leurs joueurs et certains ne perçoivent pas de salaire. Raison pour laquelle, des jeunes plein d’avenir préfèrent aller évoluer dans la sous région ou dans le golf.

Sous l’anonymat, certains sont sortis de leur mutisme pour confier à wiwsport.com les moments difficiles qu’ils sont entrain de vivre. Depuis le début de la pandémie, certains clubs respectent leurs engagements et font beaucoup d’efforts pour payer leurs joueurs.

Par contre, certains clubs de ce championnat préfèrent payer la moitié des salaires. D’autres ne payent toujours pas les salaires à ces jeunes.

Voici quelques confessions:

« Actuellement pour dire vrai, je suis resté 5 mois sans salaire. Notre club ne paye pas ses salaires. Quand je demande à mes coéquipiers, ils me disent la même chose. C’est vraiment difficile parce que nous sommes des soutiens de famille. Moi personnellement je paye le loyer avec mon salaire. Ma famille n’est pas à Dakar, je suis venu ici pour jouer et aider mes parents. Ils doivent aussi nous comprendre », confie un joueur local.

Pour un autre jeune joueur: « C’est vraiment difficile ce que nous vivons. Déjà en tant normal, le salaire au Sénégal tout le monde sait que ce n’est pas suffisant pour vivre comme il faut, et maintenant ils ne nous payent pas nos salaires. Ils ne se demandent même pas comment on fait pour vivre. Moi quand certains dirigeants m’appellent c’est pour me demander si je m’entraîne ou pas parce que le championnat doit redémarrer en novembre. Ils donnent la moitié des salaires pour certains et d’autres ne perçoivent rien du tout », lance un autre joueur.

« Moi je suis entrain de trouver un moyen pour sortir du pays, aller jouer dans un championnat où je pourrai gagner ma vie. Je l’ai dit à la plupart de mes coéquipiers, essayons de voir comment faire pour sortir de ce championnat parce que ce que nous vivons est vraiment difficile. Le championnat sénégalais n’est pas fait pour gagner de l’argent mais avoir de l’expérience et aller à l’extérieur ».

La fédération sénégalaise de football a informé ce vendredi avoir procédé à la libération des subventions aux clubs et regroupements associés pour la saison 2019-2020. Cela permettra certainement à certains clubs de souffler un peu et payer leurs salaires normalement.

