La pandémie de la Covid 19 s’est installée en Afrique depuis deux mois maintenant. Représentant 1,2 % du taux mondialm soit plus de 60.000 cas confirmés pour près de 2000 décèsm le continent africain est en train de gagner progressivement du terrain à la maladie. Voici dans ce sens, le classement des 10 pays les plus touchés par le Coronavirus en Afrique.

L’Afrique du Sud première puissance économique africaine, vient en première position. 10015 cas de covid-19 y sont déclarés et 194 morts selon les chiffres de l’OMS.





Il est suivi de l’Egypte, avec 9400 cas positifs et à ce jour 525 décès.

Le Maroc lui, présente 6063 cas pour 188 décès contre 5723 cas et 502 décès pour l’Algérie.

Le Nigeria (avec plus de 170 millions d’habitants) suit l’Algérie en totalisant 4399 cas et 143 décès. Lagos, la capitale à lui seul enregistre plus de cas que la Côte d’Ivoire et le Sénégal avec 1764 cas.

Ensuite, arrive le Ghana, avec 4263 cas et 22 décès.

Le Cameroun est 7ème avec 2579 cas confirmés dont 114 guéris.

La Guinée vient en 8ème position avec 2146 cas et 11 décès, suivie du Sénégal (1709 cas et 18 décès) puis de la Côte d’Ivoire (1700 cas et 21 décès).

Les cas de maladie sont épars à travers le continent. Le septentrion et la partie occidentale sont quasiment les plus touchés. Le Maghreb et l’Egypte enregistrent le plus grand nombre de décès.

Même si d’aucuns estiment que ces statistiques sont loins d’être exhaustives, à cause du faible niveau des tests de dépistage sur le continent et des chiffres par moment différents de la réalité, pour l’heure, l’on ne peut s’en tenir qu’à ces chiffres fournis par les différentes autorités sanitaires des pays à l’OMS.

