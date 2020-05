Masque, gants, gel hydroalcoolique… Se protéger et protéger les autres pour mettre fin à cette pandémie de coronavirus.

Coronavirus : comment se protéger ?

Le coronavirus qui frappe toute la planète peut se manifester à travers des symptômes tels qu’un simple rhume, mais également une infection respiratoire très grave. Le virus se trouve dans les gouttelettes de salive et se transmet ainsi d’une personne à une autre par un éternuement, une toux ou tout simplement en parlant. Il peut survivre plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur diverses surfaces selon le taux d’humidité de l’environnement.

Les masques, les gants ou encore les lunettes de protection permettent de se protéger des gouttelettes potentiellement infectées par le virus. Le port d’un masque de protection est recommandé pour limiter la propagation du virus. Il est également indispensable de procéder régulièrement à la désinfection des mains et des surfaces pour tuer les virus qui s’y sont déposés. Les gels hydroalcooliques permettent de se désinfecter les mains à tout moment. Il est également indispensable de désinfecter les différentes surfaces : poignées de porte, tables, télécommande, rampes d’escalier…

Tradaka.com : tous les matériels de protection à utiliser

Protection et désinfection, tels sont les mots d’ordre pour lutter contre le coronavirus. Tradaka.com est un fournisseur de matériels de protection aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. L’enseigne met en vente des solutions et gels hydroalcooliques, des gants jetables, des masques de protection respiratoire, des bornes de distributeur de gel hydroalcoolique sans contact, des thermomètres ou encore des lingettes désinfectantes. Les masques lavables certifiés Afnor sont disponibles dans des tailles pour adultes et pour enfants. Destinés au grand public, ils évitent d’en acheter tous les jours. Ils se lavent à la machine à 60 ° pendant 30 minutes et peuvent être portés après un séchage d’au minimum 2 heures. Pour les professionnels qui doivent entrer en contact avec d’autres personnes, il existe en plus des masques, des visières de protection pour se protéger des gouttelettes de salive. Par ailleurs, dans les lieux publics comme les bureaux et les banques, les bornes de distributeur de gel sans contact permettent à chacun de se désinfecter les mains. Des bouteilles de gels hydroalcooliques de 1 à 5 litres sont proposées pour recharger facilement ces installations.

Coronavirus : les gestes à adopter !

Pour se protéger du Coronavirus, chaque personne se trouvant en dehors de son domicile doit porter un masque. Il est également essentiel de respecter les gestes barrière : rester à distance d’un mètre des autres, éviter de se toucher, tousser dans le coude, éviter de se toucher les yeux, le visage…

Bonjourdakar

L’article Covid-19 : comment se protéger efficacement ? est apparu en premier sur Snap221.info.