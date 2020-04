Le président du Grand Parti Malick Gakou a adressé ses encouragements et sa compassion à l’endroit des Sénégalais de l’Extérieur. Dans un message audio, Malick Gakou dit compatir aux dures conditions de vie imposées par la pandémie du coronavirus. Il dit compatir parce qu’il sait ce que vivent ceux qui sont à l’extérieur car lui-même il était émigré. Malick Gakou les a félicité et encouragé. Pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étrange, Malick Gakou de dire qu’il s’engageait à parler avec qui de droit pour trouver une solution. Il a appelé les Sénégalais de l’extérieur à tenir bon et il a prié pour la fin prochaine de la pandémie du coronavirus.





