Sur un total de 06 cas de covid-19, Diourbel et Touba ont enregistré respectivement 02 et 01 cas issus de la transmission communautaire. Une situation qui inquiète au plus haut point, surtout qu’au niveau de la capitale régionale, la maison d’arrêt et de correction est infectée par le virus.

04 malades internés jusque-là au niveau du centre de traitement de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba ont été testés négatifs et déclarés guéris.

Bilan de ce jour : 02/07/2020

Région de Diourbel

Total Cas Confirmés : 06

– DS Touba : 04 Cas Positifs :

03 Contacts

01 Communautaire

– DS Mbacké : 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

– DS Diourbel : 02 Cas Positifs

00 Contact

02 Communautaires

– DS Bambey : 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

– Guéris : 04 (04 CTE M Fawzeini)

– Décès : 00