Selon les informations de Libération online, le groupe Eiffage a remis un chèque de 200 millions de Fcfa au ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, et de la fièvre. L’atteinte peut être plus sévère chez certaines personnes et peut entraîner une pneumonie ou des difficultés respiratoires.

Plus rarement, la maladie peut être mortelle. Les personnes âgées, et les personnes qui présentent d’autres problèmes médicaux (p. ex. asthme, diabète, ou maladie cardiaque), peuvent être plus vulnérables et tomber gravement malades.