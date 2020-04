A LIRE AUSSI : Dernière minute – Coronavirus au Sénégal : 69 nouveaux cas testés positifs

Certains pays africains font un lourd bilan face à la pandémie Covid-19. La Côte d’Ivoire a enregistré ce samedi 25 avril 2020, 644 cas positifs sous traitement, 419 guéris et 14 décédés, informe Libération Online.

Selon la même source, “le virus demeure fortement présent à Abidjan avec plus de 800 des 1076 cas officiellement identifiés, notamment dans les communes de Cocody et de Marcory. Pour autant, un foyer se développe lentement à Yopougon avec près d’une cinquantaine de cas dont 23 guérisons et 2 décès.”