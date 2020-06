C’est un sénégalais qui a rendu l’âme samedi à l’hôpital général de Kanifing situé à l’ouest de la capitale gambienne, Banjul.

Ce décès vient ainsi porter le nombre de mort à la Covid-19 sur le territoire à 2 sur les 41 cas confirmés dont 26 guéris et 13 sous traitement à la date du 22 juin.

Selon le quotidien l’Observateur qui a parcouru les lignes du journal gambien, The Voice, le ressortissant sénégalais se plaignait de douleurs atroces lorsqu’il a été évacué à l’hôpital général de Kanifing, tard vendredi soir. Il a succombé quelques heures après son admission en urgence.

Des prélèvements post-mortem ont permis de constater qu’il était porteur de la maladie du coronavirus.

Par ailleurs, le personnel de l’unité d’urgence de Kanifing qui a été au chevet du patient a été placé en quarantaine.

Pour éviter tout risque de propagation de la pandémie, l’unité d’urgence de l’hôpital a été fermée samedi et dimanche pour désinfection, a rapporté le quotidien du groupe Futurs Médias. Le district sanitaire de Kanifing englobe la ville la plus peuplée de la Gambie à savoir Serrekunda qui compte quelques 350.000 habitants.





www.dakaractu.com