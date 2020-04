Au terme d’une visite de 48h effectuée dans les marchés de Wakhinane Nimzatt, Ouakam et Ngor, le ministre de l’urbanisme, de l’hygiène publique et du logement, Abdou Karim Fofana, a constaté de visu et avec satisfaction, les dispositifs d’anticipation mis en place dans les différents marchés par les maires de ces localités. Le ministre de l’hygiène publique a invité également à plus de vigilance, d’organisation, de discipline et de rigueur dans la gestion des marchés. Abdou Karim Fofana annonce également des concertations avec les collectivités territoriales pour une modernisation des marchés…





