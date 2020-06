Avec Jules Verne, c’était de la fiction. «Le Tour du monde en 80 jours» par Phileas Fogg. Et, peut-être que le coronavirus a, à son tour, fait son tour du monde en autant de jours ou moins. De la Chine, en passant par l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et les autres mondes. En tout cas, le terrible Covid-19 a fait le tour du Sénégal en… 90 jours (2 mars-2juin) puisque Matam, la seule région épargnée jusqu’ici, a été touchée hier. Et pourtant ce n’est pas encore la fin de cette aventure éternelle. Une mésaventure pour tous.

