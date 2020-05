FRAPP KOLDA dénonce les lenteurs dans la distribution des vivres destinés aux familles démunies et aux impactés du COVID 19. En effet Après la réception des denrées au port de Dakar par le président de la République le 11 avril, Mansour Faye le ministre du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale a procédé un mois après (le 12 mai) au lancement officiel de la distribution des kits alimentaires composés de deux sacs de riz, dix kilogrammes de sucre, deux sachets de vermicelles et du savon. Depuis lors ces ayants droit du département de Kolda attendent impatiemment de recevoir leurs kitsFrapp/Kolda fustige l’attitude de nos dirigeants qui semblent ne pas se soucier des difficultés que vivent les populations. On ne peut pas dépenser 69 milliards dans une opacité inqualifiable pour ensuite affamer son peuple. Jusqu’au moment où nous écrivons ce communiqué, aucune famille n’a reçu de kits dans la commune de Kolda après presque deux mois d’attente. À Mampatim, les autorités ont dû retarder la distribution, car seul le riz était disponible. Faudrait-il attendre que les greniers se vident de leurs dernières graines ou des émeutes de la faim pour que les populations entrent en possession de ces kits alimentaires ?FRAPP Kolda exige la distribution sans délai des kits alimentaires aux ayants droit et la transparence dans la distribution.

La Coordination de FRAPP Kolda

Fait à Kolda le 29/Mai/2020