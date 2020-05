Le mouvement Frapp France Dégage a doté les forces de l’ordre de masques dans ce contexte de lutte contre le covid-19. “Le premier d’une longue série de dons qui mènera le Collectif et le FRAPP dans plusieurs commissariats du département de Dakar pour doter les agents des forces de défense et de sécurité de masques barrières”, note le communiqué publié par les camarades de Guy Marius Sagna. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme Mbollo and xeex mbaas initié par Frapp France Dégage et qui vise à confectionner “30 millions de masques pour 15 millions de sénégalais”.

