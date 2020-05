Reprise des activités…

« Nous avons suivi, ce lundi 11 mai, le Président Macky Sall avec attention et intérêt. Pour en être satisfaits, comme toujours. Du fait que la tonalité et le contenu rassurent, comme sait en user un bon leader. Les décisions annoncées à l’occasion par le chef de l’Etat vont dans le sens de permettre une reprise des activités, pour la plupart paralysées par la pandémie, et par conséquent de l’économie. Sans une bonne marche de laquelle, rien ne serait possible…« , souligne Oumar Sow.

« Même en temps de guerre, on trouve le moyen de…«

Il poursuit : « C’est donc dire que ceux qui soutiennent un choix économique au détriment d’un choix sanitaire ont tout faux. L’économie est l’épine dorsale sur laquelle repose le fonctionnement d’un pays. Même en temps de guerre, on trouve le moyen de permettre à la machine de tourner. Qui plus est, dans le contexte actuel, le souhait a été émis et de façon insistante par la presque totalité des couches sénégalaises, alléguant ou pas leurs intérêts directs. Le président Macky Sall a donc, en bon leader, ne pouvons-nous pas nous empêcher de répéter encore, écouté et entendu son peuple« .

Responsabilité…

Pour le conseiller spécial du Président Sall, « le Gouvernement a déroulé une batterie de mesures dans le cadre du Fonds Force Covid-19 pour atténuer le choc des conséquences de la pandémie sur le fonctionnement de divers secteurs, et les plus impactés ont d’ailleurs commencé à bénéficier de ce qui leur revient. Ou, ont fini d’identifier les voies et moyens pour être dans ce cas… ». « Cependant, même avec 1000 fois plus, aucun résultat ne pourrait être obtenu sans responsabilité, la responsabilité de chacun de nous et de tout le peuple…« , renchérit-il.

Le combat…

« C’est l’invite de Son Excellence à nous tous, à travers les mesures annoncées ce lundi. Nos comportements face à la pandémie, durant ces quelque 8 semaines, ont permis de citer le Sénégal parmi les pays où sa gestion est exemplaire. C’est l’Etat à travers les moyens déployés, c’est aussi chaque Sénégalais en suivant les mesures barrières édictées. Continuons le combat du Président de la République, tout en menant nos activités et/ou en allant prier. Cette décision prise après mure réflexion et prise en compte de nombreux paramètres venant de tous les corps concernés, ne connaîtra du succès que par la grâce de chacun. Il en sera de même pour son échec éventuel« , rappelle-t-il.

Le sens du discours…

« Aujourd’hui, nous devons apprendre à adopter des comportements qui nous permettront de barrer la route au COVID-19, mais aussi poursuivre les activités économiques. C’est le sens du discours du Président Macky Sall. Chaque Sénégalais est responsable du bien-être de toute la communauté. Chaque Sénégalais est appelé à se mettre à la place de l’autorité. Aujourd’hui nous sommes tous responsables dans cette lutte« , conclut M. Sow.

