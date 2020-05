Jamarek est une association senegalo-americaine qui a pour mission essentielle de contribuer au développement social et économique du Sénégal en se focalisant sur les secteurs de la santé, l’éducation, et l’entreprenariat.

Avec la crise sanitaire actuelle, tous les secteurs particulièrement celui de l’éducation subissent des répercussions Ceci dans tous les pays e notre cher Sénégal n’est pas en reste.

C’est dans ce contexte que Jamarek en partenariat avec SBS-Logic, qui est une entreprise de services informatiques basée à Dakar, ont développé Xel-Xeeli Academy (xelxeeli.org) ; une plateforme de E-learning destinée aux apprenants Sénégalais. Xel-Xeeli Academy a été conçue et sera mise en œuvre principalement pour favoriser l’autonomie éducative sénégalaise ; un apprentissage solide et agile, , a déclaré Alassane ‘Pape’ Samb, président de Jamarek et originaire de Yakhadieuf, Dakar.

En effet Xel Xeeli Academy se fixe un nouveau cap pour faire face aux grands bouleversements actuels de l’écosystème, annonciateurs d’une nouvelle ère technologique, celle du Numérique,

Le site est désormais une plateforme éducative et un canal de communication interactive, mis au service des acteurs de l’éducation (élèves / professeurs). Le contenu est dynamique et a été élaboré de manière stratégique pour mettre à profit les apprenants, notamment les candidats aux examens de fin de cycle.

L’élève qui utilise la plateforme aura accès à des cours au programme sous différents formats (vidéos, PDF, PowerPoint, etc.), pourra s’exercer à la fin de chaque cours, et en fin traiter des sujets d’examen sanctionnés par note.

Nous avons voulu rendre la plateforme interactive en y intégrant un forum où élèves et professeurs pourront échanger, poser des problématiques à résoudre etc. Par ailleurs, Xel-Xeeli Academy veut aller plus loin dans sa démarche pédagogique en récompensant ses utilisateurs les plus illustrés avec des prix ; la performance est d’ailleurs notée pour chaque utilisateur.

Pour le déploiement initial, nous avions jugé nécessaire d’offrir la plateforme aux élèves du lycée Mixte Maurice Delafosse avec qui nous avons eu une étroite collaboration tout le long de la conception du projet. Ce qui n’est d’ailleurs pas une première car Jamarek a eu à offrir une salle d’informatique totalement réfectionnée et équipée. Nous travaillons présentement à mettre à profit la plateforme pour tous les élèves au Sénégal.

Nous nourrissons nos vœux de faire de Xel Xeeli Academy un trait d’union et un moyen d’autonomiser les élèves. Les axes de notre vision ci-dessus développée traduisent notre volonté de répondre aux besoins actuels et futurs du secteur de l’éducation. Jamarek se déploie au Sénégal avec une équipe dirigée par Makhatr Fall (Xuman) , Bigue Ndao afin de faciliter l’élaboration des différents projets et le suivi efficace des actions menées sur le terrain. Jamarek, c’est une volonté d’aider et de soulager les populations démunies.

