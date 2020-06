Les milliardaires américains ont vu leur richesse augmenter de 20% depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon une analyse approfondie de l’Institute for Policy Studies et d’Americans for Tax Fairness.

Statista rapporte qu’entre mercredi 18 mars et mercredi 17 juin, la valeur monétaire totale de 643 milliardaires américains est passée de 2,9 billions à 3,5 billions de dollars.

En plus de cela, 29 nouveaux milliardaires ont rejoint le club.

Pendant ce temps, 45,5 millions d’Américains ont déposé une demande de chômage.

Les cinq premiers milliardaires du pays, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet et Larry Ellison, ont vu leur richesse augmenter de 101,7 milliards de dollars depuis le début du confinement américain.

La richesse de Bezos a augmenté de 43,7 milliards de dollars, 36%, tandis que la richesse de Mark a augmenté de 58,6% (32 milliards de dollars).

Douze autres riches ont également doublé leur richesse.