Les pays africains seront parmi les premiers à bénéficier d’un vaccin fabriqué en Chine, a promis le président chinois Xi Jinping, le 18 juin 2020, lors du sommet virtuel entre l’Empire du Milieu et l’Union Africaine. Sur le plan sanitaire, Pékin s’est engagée à construire des hôpitaux partout en Afrique et, comme ce fut le cas pour l’Union Africaine, à ériger un siège pour le Centre africain de contrôle des maladies (Cdc), c’est ce qu’a révélé le site Financial Afrik, ce lundi 22 juin dernier.



La Chine s’est engagée, selon ladite source, ‘’à donner aux pays africains un accès prioritaire au vaccin lorsqu’il sera développé et déployé’’. Une promesse faite le mercredi dernier par le président chinois Xi Jinping. Des engagements pris par ce dernier, dans son discours clé prononcé lors du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19, organisé par liaison vidéo, il y a moins d’une semaine…





www.dakaractu.com