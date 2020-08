Débordées par un afflux de malades, la Mauritanie et la Gambie ont officiellement demandé l’aide du Sénégal qui est aussi englué dans les mêmes problèmes.

Contrairement à ces deux pays,il dispose de ressources humaines qualifiées et expérimentées et un système de dépistage crédible dont Nouakchott et Banjul sont dépourvues pendant que la contamination de la Covid-19 continue, rapporte le Quotidien.

L’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que la situation épidémiologique du continent est loin d’être maitrisé. Et qu’en Afrique de l’Ouest, la Gambie et la Mauritanie sont des cas inquiétants.

Cet article Covid-19 : La Gambie et la Mauritanie demandent l’aide du Sénégal est apparu en premier sur Sunubuzz.