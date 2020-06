Il s’agit d’un étranger d’origine libanaise qui est décédé de la covid-19. Ce dernier avait fait la navette entre Mbacké et Kaolack, mais lorsqu’il est arrivé à Kaolack, les autorités ont effectué des prélèvements et avant le retour des tests, le malade a rendu l’âme. Auparavant, il avait été hospitalisé dans une clinique de la place à Kaolack. D’ailleurs, celle-ci a été fermée et son personnel placé en quarantaine.

Ce décès a donc failli être passé sous silence par la région médicale de Kaolack, car il est arrivé il y a au moins 48 heures.

Au total, la région de Kaolack totalise 39 malades dont 1 décès…





