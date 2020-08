Le leader de la Nouvelle Génération Sénégalaise en Marche (NGSM), Adama Bèye pour ne pas le nommer, a lancé hier un appel fort à l’endroit de la jeunesse sénégalaise suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement du Sénégal face à la Covid 19, qui, de par ses mutations, persiste dans ses ravages.

Selon le président du mouvement de la Nouvelle Génération Sénégalaise en Marche (NGSM), les jeunes, quartier par quartier, commune par commune, doivent mener le combat ou la guerre en plus clair contre ce virus qui n’épargne aucun pays de la planète. Le mouvement NGSM pense qu’il faut au delà du respect des mesures barrières, provoquer une synergie intelligente afin de stopper la pandémie et ses multiples dérives par la sensibilisation sans répit que la jeunesse, en première ligne au front. doit mener. NGSM a aussi lancé un appel à l’ensemble des pays puissants économiquement pour l’effacement de la dette africaine, et ce, pour une meilleure relance de nos économies dont les taux de croissance sont nettement à la baisse. Un cri de coeur qui vient juste à son heure !!!

La rédaction