Réunie sous la présidence d’Awa Guèye, présidente de la commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, les députés ont adressé leurs félicitations appuyées au personnel de santé en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus.

L’exposé du projet de résolution a permis de porter haut les efforts du ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi que de ses collaborateurs, pour le travail abattu dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un projet de résolution en hommage au personnel de santé en lutte contre la covid-19 a été adopté, à l’unanimité et par acclamation.

Ce projet de résolution a magnifié les résultats obtenus par les services de santé du Sénégal dans cette lutte, attestés par les statistiques sanitaires, et qui ont intéressé de nombreux pays en Afrique. Un engagement, dans l’humilité scientifique et l’abnégation patriotique mérite, comme l’a déjà exprimé le Président de la République, respect et considération de toute la nation.

L’assemblée renouvelle ses remerciements et sa profonde gratitude au corps médical, paramédical et au personnel de soutien pour leur engagement dans la lutte contre la COVID-19.

Le Gouvernement est invité à mettre davantage à la disposition des autorités sanitaires les moyens nécessaires leur permettant d’atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés.

Les membres ont souhaité que les travaux et les recommandations des académies et structures habilitées soient davantage suivis, tant dans les domaines de l’enseignement que dans ceux de la décision politique et que celles-ci devraient avoir pour mission d’émettre des avis sur les propositions du Gouvernement en matière de santé avant de lancer des félicitations à l’endroit du département de la Santé et de l’Action sociale et tous les autres services de l’État mobilisés dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.





