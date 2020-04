À la date du 21 avril 2020, Dakaractu vous fait le bilan sanitaire de la région de Ziguinchor pour ce qui est du coronavirus. Comme annoncé par la directrice de la Santé au ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Madame Marie Khemesse Ngom Ndiaye, Ziguinchor a enregistré ce jour un seul cas. C’est un jeune maçon d’une trentaine d’années qui a été en contact avec le frère du menuisier de Diabir établi à Diouloulou où il a un chantier. Ce qui fait que le district sanitaire de Diouloulou compte deux cas. Mais ces cas sont désormais internés au centre de traitement du Covid-19 établi à Ziguinchor où ils sont pris en charge.

À signaler que le frère du menuisier, maçon de son état a rejoint son épouse dans le centre.

Cependant, il faut rappeler que la région de Ziguinchor compte désormais 15 cas déclarés positifs dont 03 guéris et 01 décès, 11 sont sous traitement. Le premier cas communautaire est le menuisier de Diabir qui a infecté la personne décédée. Le foyer semble être à Diabir : le menuisier et ses deux enfants, la femme de son frère maçon, un enseignant qui habite dans la même maison. Un père de famille voisine et ses deux enfants. Par contre à Lyndiane, il y a l’émigré qui a contaminé son épouse et le collègue du menuisier de Diabir. Il y a aussi l’ouvrier du maçon frère du menuisier et l’européen testé positif à Boucotte Diembéring dans le département d’Oussouye.

D’ailleurs, 03 réceptifs hôteliers sont réquisitionnés pour la mise en isolement des cas suspects qui ont été au contact de cas confirmés. C’est donc 61 personnes réparties dans trois lieux : 32 ; 18 ; 11. Et parmi ces 61 cas suspects, il y a l’épouse du patient décédé.

En 72 heures, Ziguinchor a envoyé plus de 60 prélèvements dont 03 sont revenus positifs.