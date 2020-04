Ils sont plus de 40 Sénégalais vivant AU SÉNÉGAL et BLOQUÉS aux USA, suite à la fermeture de l’aéroport AIBD. Ces sénégalais sont majoritairement des Femmes, et surtout des Mamans ayant laissé leurs bébés et enfants au Sénégal, le temps d’un rapide voyage aux USA quand la fermeture est intervenue.

« Nous avons déjà nos billets sur Delta et ne demandons pas que le Gouvernement nous rapatrie ou nous convoie vers le Sénégal.

Nous souhaitons tout simplement qu’il autorise exceptionnellement Delta à convoyer un vol qui nous ramène chez nous. Quitte à être confinés à l’arrivée bien que nous soyons tous TRÈS BIEN PORTANTS ET NON INFECTÉS NI EXPOSÉS au Corona, Alhamdoulilah » ont-ils déclaré.

Le collectif des sénégalais résidant au Sénégal et bloqués aux USA de poursuivre : « c’est le moins qu’on puisse faire pour nous surtout qu’on sait que 14 membres d’une famille religieuse proche du président Macky Sall ont été convoyés il y a quelques jours des USA au Sénégal grâce à une autorisation spéciale que la famille de 14 personnes a obtenue. Ainsi, il a été négocié pour cette famille, qu’un avion américain qui allait à Dakar pour y récupérer ses citoyens américains les ramener aux USA, emmène à son bord la famille proche du président restée aux USA suite à la fermeture de l’AIBD. Des sources averties et au courant de ce convoi exceptionnel confirment. Aucun effort n’a été fait pour inclure d’autres sénégalais dans la même situation de bloquage aux USA dans ce convoi ».

Notre interlocuteur de s’interroger : « y aurait-il donc 2 catégories de Sénégalais ? Celle pour laquelle il y a des mesures exceptionnelles et celle qu’on laisse en rade pour non proximité du pouvoir? Si c’est le cas qu’on le dise haut et fort pour que tous les sénégalais soient édifiés! »