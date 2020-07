“À travers des mesures réfléchies et justifiées, le Président Macky Sall a, avec courage et conviction, fait le choix responsable de relancer les activités afin de maintenir notre économie à niveau, tout en continuant la lutte contre la Covid-19. En effet, dans un système où l’économie nourrit le social, après 4 mois de ralentissement des activités, le plan de relance de l’économie plus qu’une urgence, s’avère constitutif d’une nécessité. ”

Voilà qui est l’avis du mouvement des Élèves et Étudiants républicains. Dans une déclaration faite en réaction à la décision du Chef de l’État de renoncer à l’état d’urgence, Abdoulaye Diagne et ses camarades préfèrent parler d’orientations nouvelles et de mesures connexes tendant à “responsabiliser davantage les populations dont le défi majeur aujourd’hui, consiste à veiller scrupuleusement au respect des mesures individuelles et collectives tout en maintenant notre économie en vie.”

Le Meer se félicitera “des résultats obtenus qui, dit-il, honorent le Sénégal et valorisent son système de Santé et mettent en exergue le leadership du Président Macky Sall”. Le Meer de réitèrer son appel à la jeunesse Sénégalaise dont, signale-t-il, l’implication a jusque-là été d’une importance capitale dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Aujourd’hui plus que jamais, elle se doit de rester au front en première ligne pour veiller au respect des mesures barrières dans les villes et villages, dans les lieux de travail ou d’apprentissage, dans les lieux publics.” Pour ces jeunes Républicains, les Sénégalais ont fait un choix : celui de “ne pas laisser au virus leur vie et de ne pas ruiner l’économie de leur pays.”