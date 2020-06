Le point sur la situation du jour de ce jeudi 4 juin 2020, aura lieu à 11 h au lieu de 10 h. L’ annonce a été faite par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Par ailleurs, le ministre de la Santé sera en compagnie du ministre de l’Intérieur, du ministre du Transport Terrestre et du ministre de la Culture et de la communication.

Comme annoncé hier, Aly Ngouille Ndiaye et Me Oumar Youm feront face à la presse, pour faire le point sur l’assouplissement ou la levée des restrictions liées à l’état d’urgence.