500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé seront recrutés dans le système sanitaire sur la séquence 2020-2021, a annoncé le Chef de l’État, Macky Sall, à l’occasion de son adresse à la nation de ce 29 juin.

Pour ce qui est des professionnels sanitaires, sont concernés les infirmiers, les infirmiers d’état, les sages femmes ainsi que des personnels de soutien, a confié le président de la République.

Au préalable, le président Macky Sall a étalé les performances du secteur sanitaire et les actions qui ont été déroulées jusqu’ici depuis l’enregistrement du premier cas de la Covid-19 en début du mois de mars. Ces charges ont été rendues possible grâce au programme de résilience économique assorti de la force Covid-19 dotée d’un budget de 1000 milliards Fcfa relève le président Sall. ‘’Le programme nous a permis de dérouler sans tarder notre stratégie de riposte à la pandémie par l’achat massif d’équipements et de produits médicaux, de relèvement substantiel du plateau sanitaire existant, l’aménagement et l’équipement de nouvelles structures de traitement des épidémies soit 33 centres répartis à travers le pays et la prise en charge des malades et des personnes confinées’’ a expliqué Macky Sall.

Ces acquis promet-il, seront renforcés.

Par ailleurs, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale sera déroulée conformément à la volonté du chef de l’État à travers son gouvernement qui se chargera de la mettre en place sur la période 2020-2024. Selon Macky Sall, cette stratégie passera par un plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résiliant pérenne dont une composante est dédiée à la télé-santé. Le plan sera adopté prochainement, lors d’un conseil présidentiel, a informé le président de la République.





