Le Premier ministre de Guinée-Bissau, Nuno Gomes Nabian a déclaré aujourd’hui le 07 mai 2020 qu’il s’est guéri du coronavirus avec un médicament fait sur la base de la médecine conventionnelle et maison, notamment un thé à l’ail, du gingembre et Citron qu’il prenait jusqu’à cinq fois par jour

Dans les premiers jours d’infection, Nuno Nabian a dit avoir traversé « pendant un mauvais moment », avec de la fièvre qui a atteint 38 degrés, mais que grâce au traitement a réussi à surmonter

Après 9 jours en isolation dans un hôtel à Bissau, Nuno Gomes Nabian qui était infecté par le coronavirus depuis le 28 avril 2020, a déclaré aujourd’hui dans des déclarations aux journalistes, qu’il est « libre du virus » à la suite de un test auquel vous avez été soumis mardi et qui revient encore aujourd’hui à votre résidence.

« Je suis en mesure de retourner à mon travail et d’ assumer mes nombreuses responsabilités en tant que Premier ministre », a déclaré Nuno Nabian.

Le dirigeant a remercié le travail de l’équipe médicale qui a suivi chaque jour plus de 300 personnes, entre membres du gouvernement, journalistes, personnel de la sécurité, infirmières et médecins, confinés dans un hôtel de Bissau.

» Nous voulons dire à la population que cette maladie est réelle et qu’il faut respecter les lignes directrices du ministère de la Santé. Le virus est réel, il y a des gens qui meurent ailleurs dans le monde « , a souligné Nabian.

Le politicien a vanté le fait que jusqu’à aujourd’hui, le pays n’enregistre que deux décès à cause de la covid-19 et a promis que le gouvernement travaillera pour acheter des masques, qui seront obligatoires par la population guinéenne.

Nuno Nabian a dit que le gouvernement et le président guinéen, sissoco embaló, travaillent pour éviter que la maladie ne se propage dans le pays, mais a accusé « certaines personnes d’ être en train de ramer dans le sens contraire ».

Le nombre d’infections en raison de la covid-19 en Guinée-Bissau est passé aujourd’hui à 564, les deux morts, selon les données publiées par le centre d’opérations d’urgence de santé (COES) guinéen.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le président de Guinée-Bissau, Umaro sissoco embaló, a prolongé pour la deuxième fois l’état d’urgence dans le pays jusqu’au 11 mai.

Pour faire face au nouveau coronavirus, les autorités guinéennes ont également fermé les frontières, les services non essentiels, y compris les restaurants, les bars et les clubs et les lieux de culte religieux, ont interdit la circulation des transports urbains et interurbains et ont limité la circulation des personnes à la période entre 07:00 h. et 14:00 heures.

Le nombre de morts en raison de la covid-19 en Afrique a dépassé aujourd’hui les deux mille (2.012), avec plus de 51 51 cas de maladie enregistrés dans 53 pays, selon les dernières statistiques sur la pandémie sur ce continent Je suis en train de faire une

Au niveau mondial, selon un bilan de l’agence de presse AFP, la pandémie de covid-19 a déjà provoqué plus de 263 263 morts et infecté environ 3,7 millions de personnes dans 195 pays et territoires.

Plus d’un 1,1 millions de patients ont été considérés comme guéris. »



Bissau Online