Thione Ballago Seck a mis à profit une visite de courtoisie du ministre de la Culture et de la Communication effectuée le lundi dernier, pour déplorer la situation difficile dans laquelle il dit vivre. ‘’Kou melni man menoul youhou si kaaw, parce que suma youkho niou tek ko feneen. Wayee man mi bokk naa ci gni loof lol barkee Serigne Bamba. (Je ne peux pas être du nombre de ceux qui déplorent à haute voix leur situation. Mais, je fais partie des personnes qui souffrent le plus de cette situation. C’est juste que si je me plains, on va mal l’interpréter’’.

Joignant l’acte à la parole, il a remis des factures d’eau et d’électricité au ministre pour l’inviter à les payer en attendant des jours meilleurs. ‘’Je vous remets ces factures en attendant de trouver une solution, pour qu’elles puissent être payées. Au moins, en attendant la suite des évènements’’, a dit le leader de Raam Daan.

Article publié par Sanslimites

L’article Covid-19 : Le « Samba Mbayaane » de Thione Seck au ministre de la Culture (Vidéo) est apparu en premier sur Snap221.info.