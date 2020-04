Macky Sall dans la visioconférence avec son homologue disait être ouvert à la réception d’échantillons. Mais aucune livraison du « remède » malgache n’est à l’ordre du jour souligne une source proche du dossier, pour qui il n’est pas envisagé de tester la décoction sur des patients atteints par le coronavirus au Sénégal. Dans le corps médical, on attend d’en savoir plus au sujet de la composition de ce « remède » à base d’une plante, l’artémisia.

Le docteur Abdoulaye Bousso coordonne la réponse sénégalaise contre le Covid-19 et dirige le Centre des opérations des urgences sanitaires.

« Je n’ai pas d’informations sur des commandes de ce produit passées par l’Etat. Je pense que l’on va attendre de voir ce que c’est. Dans tous les cas, si nous disposions d’échantillons, nous avons les structures capables de les analyser et de voir en quoi cette solution peut aider à la prise en charge (des malades) du Covid-19 », nous explique t-il.

Pour l’instant aucune preuve scientifique tangible de l’efficacité de ce « remède » n’a pu être apportée.Mise à jour : Après la lecture de cet article, la présidence malgache déclare qu’elle envoie « suite à la demande du Sénégal, 50 échantillons de Covid-Organics à titre curatif qui seront transmis gratuitement, par fraternité et solidarité avec ses frères africains ».

RFI