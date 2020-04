Le Sénégal vient d’enregistrer un quatrième décès lié au coronavirus. Il s’agit d’un patient âgé de 68 ans et habitant de Keur Massar et qui était hospitalisé à Fann. Décès survenu ce dimanche soir et qui porte le nombre à 4 des malades emportés par le coronavirus.

