Le Sénégal a enregistré 30 nouvelles contaminations au coronavirus. Selon le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ces nouveaux porteurs du virus sont constitués de 26 contacts et de 4 cas issus de la transmission communautaire. Les cas communautaires ont été déclarés à Touba où sont également diagnostiqués positifs, trois contacts.

Outre Touba, 9 districts sanitaires sont concernés par ce qu’on peut appeler les cas du jour. Il s’agit, d’après la plateforme numérique du ministère de la Santé, de Dakar Sud (4), de Dakar-Ouest (3), de Goudiry (6), de Louga (1), de Dakar-Centre (2) , de Guédiawaye (1), de Yeumbeul (1), de Mbao (3) et de Mbacké (2).

Si la ville sainte de Touba doit donner du grain à moudre, Goudiry n’est pas en reste pour avoir connu une hausse exponentielle de contaminations, toutes parties du marabout contaminé par un chérif mauritanien, déclaré guéri dans son pays.

Cependant, Dakar-Sus est le district sanitaire qui a déclaré le plus grand nombre de cas. À ce jour, il est à 75 personnes qui ont été testées positives au COVID-19.

Depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, le 02 mars, 412 cas sont revenus positifs des tests faits par l’Institut Pasteur et les autres organisations affiliées. 182 sont sous traitement tandis que 253 sont déclarés guéris. Les décès déplorés se chiffrent à 06.





